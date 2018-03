"Si Leclerc était le défenseur des agriculteurs, ça se saurait" pour la FNSEA

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/09/2017 à 15:23

Sur son blog, Michel-Edouard Leclerc a tiré la sonnette d’alarme en accusant l’industrie agroalimentaire de vouloir profiter des États Généraux de l’Alimentation pour faire passer d’importantes hausses de prix dont le consommateur paiera la facture. Le géant de la distribution affirme que les prix des produits alimentaires vont flamber de 5 à 15%. "Michel-Edouard Leclerc dit faux une fois de plus", rétorque Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.



"Michel-Édouard Leclerc était le défenseur des agriculteurs ça se saurait", s’agace la représentante du premier syndicat d’agriculteurs. Christiane Lambert assure que la hausse des coûts sera minime, en citant notamment l’exemple du lait "C'est qui le patron" qui coûte "3 à 4 centimes de plus et les producteurs gagnent leur vie". "Aujourd’hui, il voit qu’on va dans le mur donc il agit un chiffon rouge. Mais ne nous y trompons pas, ce sont ses intérêts qu’il défend", prévient Christiane Lambert qui se félicite de la tenue des États Généraux de l’Alimentation.