publié le 28/10/2016 à 14:31

Après la pluie, le beau temps ? Un chômage en baisse, et une croissance à +0.2. François Hollande peut souffler mais est-ce suffisant pour sauver monsieur 4% ? C'était la condition sine qua non de sa candidature : l'inversion de la courbe du chômage. Pour Nicolas Domenach, signature RTL, même si le pari est tenu, de toute façon "rien ne lui est porté à crédit".



"Il est devenu le bouc-émissaire de tout ce qui ne va pas (...) donc si le chômage reculait massivement on ne le croirait pas", analyse le spécialiste avant d'expliquer : "Il s'est produit un phénomène dans lequel il a sa part de responsabilité, qui fait que le président de la République n'est plus le président Jupiter, mais une forme de président paratonnerre sur lequel s'abattent tous les mécontentements, toutes les fractures, toutes les colères, toutes les rages. Si ça va mal avec votre femme, c'est la faute de Hollande".

François Lenglet, éditorialiste à RTL, "partage ce sentiment" et pense que "c'est en partie lié à lui". Le journaliste économie analyse cette opinion d'abord par "le diagnostique que François Hollande porte sur le pays au moment où il arrive au pouvoir", un diagnostic "erroné". "Il pense à l'époque qu'il suffit de chasser Nicolas Sarkozy et d'un petit peu de temps pour que la croissance se retourne", poursuit François Lenglet. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. "La conséquence, c'est qu'au fil des années, il s'y accroche et dit tous les six mois que la reprise est là, alors qu'elle ne l'est pas. C'est l'effet Pierre et le Loup".