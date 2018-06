SFR : un salarié conteste son licenciement devant la justice

publié le 22/06/2018 à 10:30

Il n'était pas en stage "photocopies" mais selon ses dires, ce salarié de SFR a été licencié après avoir refusé d'en faire à une femme, qui se présentait comme la sœur du patron du groupe SFR. Steevy, ancien salarié de l'espace SFR de Montesson, dans les Yvelines, a décidé de contester son licenciement devant la justice.



Il raconte la scène au micro de RTL. "J'ai trois personnes qui se sont présentées en point de vente. (...) Une qui me dit : 'Demain c'est le dernier jour pour envoyer les avis d'imposition, il faut absolument que j'aie des photocopies, et vous allez faire aussi celles de ma belle-sœur.' Gentiment je lui explique 'je vous les fais mais pas dans la totalité.' Au niveau des stocks, je peux pas me permettre de faire autant de feuilles. Du coup elle me répond 'vous ne savez pas qui je suis.'"

Intrigué, le salarié lui aurait alors demandé qui elle était, et la femme lui aurait simplement répondu "Je suis la sœur du patron", avant de le menacer de le faire licencier si d'aventure il n'accédait pas à sa requête de photocopies. "Et c'est ce qu'elle a fait. Je me sens complètement humilié, confie Steevy. SFR, c'est mon tout premier travail, et ça fait six ans que je suis dans cette société. J'ai tous les jours été irréprochable. (...) Ce que je voudrais, c'est des excuses, (...) que ce soit un exemple pour que ça n'arrive plus à personne".

Contacté par RTL, SFR a refusé de donner suite à nos sollicitations.