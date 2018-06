Sextoys : peut-on y devenir accro ?

publié le 15/06/2018 à 07:00

Toujours disponible, infatigable, performant... : le sextoy est l'accessoire idéal pour combler nos désirs et réveiller nos fantasmes. Grâce aux médias (magazines féminins, émissions...) et à la culture (séries, films...), cet objet s'est démocratisé au point de devenir un produit de consommation. Utilisés individuellement ou en couple, vibromasseurs, stimulateurs et autres gadgets au design mignon et aux couleurs chatoyantes aideraient à atteindre le nirvana ou à pimenter les parties de jambes en l'air. Quel impact sur la sexualité ? Lequel choisir ?

Invités

- Marie Dampoigne, étudiante en histoire de l'art

- Damien Mascret, sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Stéphane Rose, journaliste, auteur et chroniqueur

- Patrick Pruvot, fondateur de Passage du Désir



