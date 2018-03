"Seule dans Raqqa" ou la chronique de l'enfer quotidien syrien

et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/03/2017 à 20:05

Hala Kodmani, écrivaine et journaliste à Libération publie Seule dans Raqqa aux éditions des Équateurs, ou comment une jeune femme syrienne a résisté à l'EI, armée de son seul ordinateur avant d'y laisser la vie. Car il y a une histoire vraie derrière ce livre. "Malheureusement nous avons découvert qui était vraiment cette jeune femme quand elle a été exécutée par Daesh en 2016", explique Hala Kodmani.



Cette professeure de philosophie, d'origine kurde et venant d'un milieu modeste s'est retrouvée à tenir une chronique sur son compte Facebook depuis 2011 jusqu'à sa mort. Elle y décrit le quotidien sous le joug de l'État islamique à Raqqa. Alors que Raqqa est enfin libérée des forces du régime de Bachar el-Assad, la jeune femme vit un moment d'euphorie qui sera de courte durée puisque l'État islamique s'empare de la ville quelques mois plus tard.



"Très vite, elle est obligée de porter le niqab, elle se fait harceler de façon permanente car elle n'est jamais assez voilée", retrace la journaliste. La professeure assiste à des décapitations publiques sur la place du marché mais elle décide de défier les barbares. La jeune femme qui a rêvé d'une Syrie démocratique va mener son combat sur Facebook avant d'être repérée par l'organisation terroriste qui l'exécute.