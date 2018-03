avec Ludovic Galtier et AFP

La prise d'otage qui avait lieu depuis 16h15 à la prison de Réau, est terminée. Le Raid a libéré le surveillant qui est sain et sauf. Selon la procureure de Melun, l'un d'eux était en possession d'une arme "de type poinçon." Les trois détenus ont été placés en garde à vue. L'un des preneurs d'otage réclamait de changer d'établissement, a précisé une source proche du dossier.



Ce samedi 30 avril, un surveillant était retenu en otage par trois prisonniers dans le quartier des longues peines du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne. "Toutes les mesures ont été prises pour régler au plus vite la situation", avait déclaré la préfecture de Seine-et-Marne. Le Raid, l'unité d'intervention d'élite de la police, s'est rendu sur place et avait entamé les négociations aux alentours 19 heures avec les preneurs d'otage.

Le #Raid, l'unité d'intervention d'élite de la police, va se rendre immédiatement à la prison de #Réau — Arnaud Tousch (@nanotousch) 30 avril 2016

Au micro de RTL, Philippe Campagne, le secrétaire général du syndicat FO pénitentiaire avait expliqué qu'"en ce moment se déroule une prise d'otage dans la prison de Réau où un surveillant pénitentiaire est retenu contre son gré par deux détenus. Étant surveillant, je peux vous dire que quand on arrive à ce genre d'incidents, c'est-à-dire une prise d'otage, tous les détenus sont extrêmement dangereux. Ça veut dire que cette personne, ce détenu, qui contraint quelqu'un dans une prison, il est souvent à bout, il est très tendu. C'est là où ce genre d'exercice est très difficile pour les professionnels de la sécurité que nous sommes. Il y a des protocoles, il y a des méthodes. Les agents qui vont être sur les lieux sont aguerris et vont mettre en place ces gestes professionnels pour que l'issue soit heureuse pour tout le monde, qu'il n'y ait surtout pas de sang qui coule d'un côté ou de l'autre."

Une prise d'otage avait déjà eu lieu dans cette même prison le 6 avril 2014. Un surveillant stagiaire de 44 ans avait été pris en otage par un dangereux détenu du centre pénitentiaire de Réau. Il avait été libéré cinq heures plus tard après des négociations avec le Raid.