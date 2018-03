publié le 29/04/2016 à 10:57

Avec dix écrans reliés à 9.000 caméras, il est le cerveau des terminaux de Roissy. Un peu plus d'un mois après l'attentat dans un hall des départs à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, le gigantesque poste de contrôle, à quelques mètres à peine au-dessus des pistes, est le bastion sécuritaire de l'aéroport. Aérogares E, F, G ainsi que de la gare TGV pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible.



Les milliers de caméras scrutent le moindre mouvement des passagers. Au commande de joysticks sophistiqués, les agents se livrent à des observations précises, à la frontière de l'intrusif, avant chaque palpation précédant l'embarquement. "On peut aller voir jusqu'au détail de ce qu'il y a dans la bannette dans laquelle vous déposez vos affaires", explique un agent.

Des agents dissimulés dans la foule

C'est grâce à ce type de caméra que l'homme au chapeau de l'aéroport de Zaventem a pu être identifié comme étant Mohamed Abrini, puis arrêté. Ce dispositif de surveillance accrue est pensé comme une barrière afin de compliquer la tâche des terroristes. "Cela veut dire qu'à aucun moment ils ne puissent se sentir en sécurité. Des caméras vont être déployées partout où l'on peut imaginer que des terroristes veuillent s'introduire", explique Augustin de Romanet, président d'Aéroports de Paris, qui tient à ce que "personne ne puisse être certain qu'il ne sera pas interrogé, fouillé et en tout cas détecté" lorsqu'il se trouve dans l'un des terminaux.

À ce système de dissuasion et de prévention élaboré s'ajoutent des profileurs, agents incognito infiltrés dans la foule de passagers qui scrutent les comportements suspects. Lorsque la loi le permettra, le prochain objectif sera d'associer systématiquement le fichier des personnes dangereuses ou recherchées aux caméras de surveillance.