Jusqu'au 1er novembre, les gourmands ont rendez-vous au Salon du chocolat, qui se déroule au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris. Les Français en sont accrocs : en moyenne, nous consommons 7kg de chocolat par an et par personne.



Au micro de RTL, le chocolatier Jean-Charles Rochoux explique que nous salivons davantage devant les effluves du chocolat noir. "C'est vrai que les gens se passionnent pour ce chocolat. Pour la santé, on pourrait dire que c'est meilleur, le pourcentage de cacao détermine le pourcentage de sucre. Mais ce qui le rend meilleur, c'est la fève de cacao qu'on utilise à la base et la façon de le travailler."

Pour cette 22e édition de l'événement parisien, Jean-Charles Rochoux propose une collection bien être. "On a choisi un chocolat aux orties. J'ai cueilli des orties complètement bio au printemps. Ça fait un chocolat qui a un goût de verdure. La deuxième chose que l'on a sortie, c'est une tablette au pollen : le pollen a beaucoup de vertus pour la santé. On apporte du bonheur à nos clients", conclut le chocolatier implanté dans le VIe arrondissement de Paris.