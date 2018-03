publié le 25/02/2017 à 13:39

La 54e édition du Salon de l'agriculture est désormais lancée. Présent à l'ouverture de ce rendez-vous annuel, ce samedi 25 février, François Hollande a retrouvé un monde paysan en proie au découragement lors de l'inauguration. Malgré un climat difficile, la bonne humeur promet d'être au rendez-vous pour les quelques 600.000 visiteurs attendus cette année Porte de Versailles.



Surtout que ce rendez-vous annuel, qui se tient jusqu'au 5 mars, réunira une nouvelle fois les meilleures productions issues des terroirs et territoires. Un rendez-vous que ne devraient pas manquer les nombreux politiques, notamment en cette année présidentielle.

Mais avant de déambuler dans les allées de ce Salon et de profiter des nombreuses dégustations possibles, connaissez-vous bien la gastronomie française et les habitudes de ces derniers ? Entre spécialités régionales, vins et autres produits raffinés... Testez vos connaissances grâce à notre questionnaire.