publié le 28/04/2016 à 19:03

Les questions sur la détention de Salah Abdeslam sont nombreuses. Le terroriste présumé vient de passer sa première nuit en détention provisoire dans la prison de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Suspect-clé des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam est sans doute le prisonnier le plus surveillé de France.



Pour cela, la Chancellerie a rédigé un projet d'arrêté réglementaire pour donner un cadre légal aux caméras qui se trouvent dans la cellule du terroriste présumé. Cet arrêté a été transmis à la CNIL. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a maintenant deux semaines pour donner son avis sur la légalité d'un tel dispositif. Le ministère de la Justice n'est pas obligé de rendre publique cette réponse de la CNIL, ni d'ailleurs d'en tenir compte.