publié le 27/04/2016 à 20:22

Ce dispositif était attendu, il est désormais officiel. La cellule de Salah Abdeslam à la prison de Fleury-Mérogis est "équipée d'un dispositif de vidéosurveillance". "La cellule est équipée d'un dispositif de vidéosurveillance, dont les modalités d'usage ont été fixées conformément aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du droit français de la protection des données personnelles", a indiqué le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas.



Une annonce qui vient confirmer une information RTL. La justice française a pris cette mesure alors que Salah Abdeslam est le seul terroriste survivant des attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. L'objectif est double : tout d'abord s'assurer que Salah Abdeslam ne tente pas de s'évader, mais aussi vérifier qu'il n'essaye pas de se suicider alors que le terroriste présumé a assuré "qu'il expliquerait un certain nombre de choses", selon son avocat Franck Berton.Salah Abdeslam a été mis en examen en France pour assassinats à caractère terroriste et placé en détention provisoire dans un quartier d'isolement de la prison d'Île-de-France, la plus grande prison d'Europe. S'il a été entendu une première fois par les juges français ce mercredi 27 avril, son avocat a annoncé que Salah Abdeslam sera interrogé le 20 mai prochain pour toutes les questions relatives à l'épineux dossier des attentats.