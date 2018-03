publié le 29/07/2016 à 15:21

"Du coup, le prêtre mort en martyr, il a le droit à 70 enfants de chœur au Paradis ?" Avec ce mot d'esprit posté sur son compte Twitter, à propos de l'assassinat du père Jacques Hamel dans l'attentat de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'élue municipale brestoise Julie Le Goïc s'est attiré les foudres de nombreux internautes et du Front national. "J'ai fait une blague de mauvais goût, et j'ai eu la bêtise de la faire sur Twitter. [...] Je regrette juste de l'avoir fait sur un réseau public. Je pense que le droit à l'humour est plus que nécessaire", explique l'ex-EELV au Lab.



Ses excuses n'ont cependant pas calmé la colère des internautes, d'autant qu'elle a décidé de ne pas supprimer son tweet. Sur son compte, elle n'hésite ainsi pas à retweeter les nombreux messages d'insultes et les violentes menaces qu'elle reçoit.

Sur un plan politique, le Front national est monté au créneau pour réclamer sa démission. "C'est un véritable scandale de faire ça après cet attentat horrible. Ça dépasse l'entendement. Elle ne peut pas rester élue en tenant de tels propos", lance Gilles Pennelle, président du groupe FN en Bretagne, contacté par Le Lab. Mais la polémique a également suscité des réactions au sein des socialistes. François Cuillandre, le maire de Brest, a ainsi rappelé, comme le rapporte Le Télégramme, que l'élue ne faisait "pas partie de sa majorité" et qu'elle tenait des propos "inacceptables, imbéciles et indécents".