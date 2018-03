et Clémence Bauduin

publié le 26/07/2016 à 22:53

Il n'était pas présent sur place mais a été interpellé en marge de l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un individu âgé de 16 ans a été placé en garde à vue ce mardi 26 juillet aux alentours de 11h40. Quelques heures plus tôt, deux hommes ont fait irruption dans l'église de la commune de 29.000 habitants en possession d'armes blanches. Ils égorgent le prêtre, Jacques Hamel, et blessent grièvement un paroissien de 87 ans, avant d'être abattus par les forces de l'ordre.



Arrêté à son domicile dans un quartier calme de la ville, le jeune homme de 16 ans - dont l'identité n'a pour l'heure pas été révélée - pourrait avoir fourni un soutien logistique aux deux terroristes. Une chose est sûre : il est le frère cadet d'un individu suivi par les services antiterroristes pour être parti, il y a environ un an, faire le jihad en Syrie. Ce dernier aurait rejoint le camp de l'État islamique en Syrie "avec des papiers d'identité étant ceux d'Adel Kermiche", a indiqué le procureur de la République François Molins en conférence de presse.

Un grand frère en Syrie depuis plus d'un an

Rencontrée par RTL, la mère du gardé à vue raconte que le grand frère ne donnait plus de nouvelles de Syrie depuis un mois et demi, tandis qu'il en donnait de temps en temps auparavant. Elle confirme par ailleurs que celui-ci n'est jamais rentré en France. Il pourrait être parti en compagnie d'autres jeunes de l'agglomération rouennaise.

Le gardé à vue n'est pas personnellement connu pour des dérives islamistes. "Les premiers éléments qui apparaissent montrent qu'il n'y a pas de liens entre cet individu et ce qui s'est passé", a déclaré Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, mercredi 27 juillet sur Europe 1.