publié le 28/07/2016 à 18:11

Deux jours après l'attaque jihadiste de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, le second terroriste a été officiellement identifié. Il aura fallu des prélèvements ADN effectués sur sa mère supposée pour mettre avec certitude un nom sur le corps. Il s'agit donc d'Abdel Malik Petitjean, un jeune homme de 19 ans qui, jusqu'à fin juin, n'était pas connu de la police et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. Mais le 29 juin, une fiche S avait été établie à son nom. Surtout, sa photo avait été diffusée le 22 juillet à tous les services de police après l'obtention d'un renseignement faisant état d'un danger imminent. Le problème, c'est qu'il s'agit là de deux informations différentes et que les enquêteurs n'ont pu, à aucun moment, faire le lien entre son identité et la photo.



Dans un premier temps, il y a donc eu la fiche "S" émise en raison d'un voyage d'Abdel Malik Petitjean en Turquie, le 10 juin dernier. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait sur place. Mais le lendemain, le futur terroriste revient sur ses pas et rentre en France de lui-même. Trois semaines plus tard, les Turcs font parvenir cette information. Immédiatement, les services français de renseignement éditent une fiche "S", avec nom, prénom, adresse et dates de passage en Turquie. En revanche, il n'y a aucune photo et les policiers ne se rendent jamais chez lui.

Pour les services de renseignement, le jeune homme est ce qu'on appelle un "signal faible" qu'il faut surveiller de loin. À cet instant, il ne représente pas un danger immédiat, ne revient pas de Syrie et ne dispose d'aucun antécédent. De plus, il faut rappeler que la fiche "S" est faite pour surveiller discrètement. Elle ne présume en rien d'une quelconque culpabilité.

Dans un second temps, les services de renseignement reçoivent vendredi 22 juillet, soit quatre jours avant l'attentat, la photo d'un homme prêt à frapper en France. Mais aucun nom, ni adresse, n'accompagne ce fichier. Les autorités n'ont donc pas pu établir de connexion entre ces deux informations qui concernaient en réalité un seul et même homme.