publié le 25/07/2017 à 15:40

Une violence inouïe. Un peu plus de dix jours après l'attaque au camion bélier à Nice qui a coûté la vie à 86 innocents le soir du 14 juillet, la France fait à nouveau face à une attaque terroriste. C'était le 26 juillet 2016, il y a pile un an.



Alors qu'il célébrait la messe dans la petite ville normande de Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Hamel est interrompu par deux jeunes terroristes venus prendre en otage ses fidèles. Ils passent ensuite à l'acte et égorgent l'homme d'Église.

L'attentat choque la France entière. La brutalité et la cruauté glaciale de l'acte de ces jeunes à peine âgés de 20 ans avaient ému la population, encore sous le choc de l'attentat sur la Promenade des Anglais, à Nice. Un an après, ce 26 juillet 2017, une cérémonie d'hommages est prévue pour commémorer la mémoire de la victime.

9h : messe en présence du couple Macron

Dès 9 heures, une messe sera célébrée dans l'église Saint-Étienne, lieu du drame. En écho à cette tragique journée, elle sera dite par l'archevêque de Rouen, monseigneur Dominique Lebrun, à l'heure à laquelle le père Hamel l'avait lui-même célébrée un an plus tôt.



Une commémoration qui se fera en présence d'Emmanuel Macron et son épouse. Le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ainsi qu'Anouar Kbibech, le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et Mohammed Karabila, président de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray, seront également présents.

10h30 : discours de Gérard Collomb

À la sortie de l'église, différentes personnalités, à l'instar du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ainsi que le maire Joachim Moyse et le député et ancien maire Hubert Wulfranc, prendront la parole.



Ensuite, une stèle républicaine avec l'inscription "Pour la paix et la fraternité et à la mémoire du père Hamel" en l'honneur de la victime sera inaugurée, relaye France Bleu. Dès 11h15, après le dépôt de gerbes, une collation est prévue pour accueillir les habitants, à proximité des lieux.

18 heures : célébration des vêpres à Notre-Dame de Bonsecours

C'est ensuite dans la basilique Notre-Dame de Bonsecours, près de Rouen, que seront célébrées les vêpres à partir de 18 heures. La journée se terminera par une prière sur la tombe du père Jacques Hamel.



Pour les personnes qui ne sont pas sur place, il sera difficile de commémorer cette journée noire. Pas de programme télévisé prévu en rapport avec l'attentat. Des rassemblements spontanés dans des lieux symboliques peuvent toutefois voir le jour un peu partout en France. Des bougies peuvent aussi être installées aux fenêtres.