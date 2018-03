publié le 26/07/2016 à 18:46

9h30 ce 26 juillet au matin. Deux hommes entrent dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Père Jacques Hamel célèbre la messe en présence de quelques fidèles. Sœur Danielle est parvenue à s'échapper au bout de quelques minutes de prise d'otages. Elle raconte l'horreur.



"Dans l'église ce matin, tout le monde criait : 'Mais arrêtez vous ne savez pas ce que vous faites, arrêtez, arrêtez !' Il n'y a rien eu. Ils l'ont forcé à se mettre à genoux, il a voulu se défendre et c'est là que le drame a commencé, raconte-t-elle chez nos confrères de RMC. J'ai réagi au moment où il s'est attaqué à Jacques et qu'il l'a mis a genoux et qu'il a failli le faire tomber. Là, j'ai pris la fuite et je suis sortie vite. Il était occupé à lui envoyer le couteau, il ne m'a pas vue sortir. Les gens ont crié, tout le monde a réagi". Les deux assaillants auraient également filmé la scène : "Ils se sont enregistrés, raconte Sœur Danielle. Ils ont fait un peu comme un sermon autour de l'autel en arabe. C'est une horreur".

Sœur Danielle a tenu à rendre hommage au prêtre assassiné par les terroristes : "Il faut reconnaître que c'était un prêtre extraordinaire, c'est tout ce que je veux dire. Très bon. Il est grand le père Jacques".