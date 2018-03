publié le 26/07/2016 à 17:39

Deux proches de l'un des assaillants de l'attaque terroriste du 26 juillet 2016 dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray se sont confiés au micro de RTL. D'après eux, l'homme avait déjà menacé clairement d'attaquer un tel lieu de culte. "Je ne suis pas étonné, il m'en parlait tout le temps... Il parlait de l'Islam... qu'il allait faire des trucs comme ça, commence l'un d'eux. Sur le Coran de La Mecque (sic), il m'a dit : 'Je vais attaquer une église'. Il m'a dit ça il y a deux mois en sortant de la mosquée. Sur la vie de ma mère, je ne l'ai pas cru".



Une autre connaissance s'est appesanti sur certains éléments de personnalités de l'assaillant. "C'était un mec du collège Paul Éluard (au sud de Rouen, ndlr), un jeune comme nous... Je ne comprends pas pourquoi il a basculé dans tout ça. (...) Il s'est fait retourner le cerveau et il faut pas le comparer aux autres musulmans, ça n'a rien à voir, clame-t-il. Ce ne sont pas des musulmans qui ont voulu faire ça, c'est lui, de sa propre personne. Il a déconné, c'est tout. C'était un garçon normal, un jeune comme tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris... Il s'est fait retourner le cerveau. Par qui, quand, où ? Aucune idée".



L'attaque a été perpétrée par deux hommes, munis d'armes blanches, d'"un vieux pistolet inopérant" et d'un "dispositif factice" d'explosifs. Selon une source proche du dossier, ils auraient crié "Allah Akbar" à la sortie de l'édifice. Il s'agit de "deux terroristes se réclamant de Daesh", a affirmé le président François Hollande. L'État islamique (EI) les a présentés comme deux de ses "soldats". Selon les premiers éléments de l'enquête, un des deux hommes était connu des services antiterroristes. Il avait par deux fois, en 2015, tenté de rejoindre la Syrie, une première fois via l'Allemagne, alors qu'il était mineur, mais il avait été interpellé. Il était majeur lors de sa seconde tentative de départ, via la Suisse, puis la Turquie où il avait été arrêté. Il avait ensuite été renvoyé en Suisse puis remis à la France.

Le jeune homme avait alors été mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, placé en détention provisoire, avant d'être libéré et placé sous bracelet électronique. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête, confiée à la Sous-direction antiterroriste (SDAT) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Un homme a été placé en garde à vue.