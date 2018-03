publié le 27/07/2016 à 12:26

Colère et incompréhension après l'assassinat du père Jacques Hamel par deux terroristes. Alors qu'il célébrait une messe en son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le prêtre a été égorgé et un autre paroissien grièvement blessé, mardi 26 juillet. Les deux assaillants ont été abattus par la BRI et le RAID. L'un d'eux, Adel Kermiche, était fiché "S" et avait été mis en examen pour avoir tenté de se rendre en Syrie. Il avait cependant été libéré depuis et placé sous contrôle judiciaire avec port d'un bracelet électronique.



"On voit que les services de police ont fait leur travail. Il était passé entre nos mains et on s'aperçoit que cet individu est libéré. Cela est incompréhensible", tonne d'une colère froide Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance. L'homme ne va pas mâcher ses mots. "Dans ce pays, tout le monde n'a pas compris que nous étions en guerre, et qu'il ne faut pas avoir d'états d'âme avec des individus qui s'en prennent à la France. Il faut prendre des mesures drastiques", assène-t-il.

Le secrétaire général adjoint lance un appel sans ambiguïté : "Il faut changer la loi (...), on ne peut plus accepter qu'un juge puisse libérer un individu mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste." Alors que François Hollande a assuré hier que "restreindre nos libertés n'apporterait pas d'efficacité à la lutte contre le terrorisme", Frédéric Lagache a fait un autre choix. "Avec des terroristes, la France ne doit pas avoir d'états d'âme", tranche-t-il.