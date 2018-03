publié le 31/08/2016 à 23:43

Visite dans l'un des hangars des douanes de l'aéroport de Roissy. C'est là que sont entreposés certains des objets trouvés sur les voyageurs ou dans leurs bagages. À peine entré dans l'entrepôt, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a de tout : montres, lunettes, chocolat contrefait, coffret de Michael Jackson...



Si certains objets peuvent prêter à sourire, d'autres font mal au cœur. C'est par exemple le cas de ces cornes de rhinocéros découvertes dans des valises. "Ces personnes allaient rejoindre le Vietnam. C'est une destination très prisée pour le trafic d'ivoire", explique Isabelle Boustani-Dignocourt, secrétaire générale de la douane. Yannick N'Guyen, l'un des responsables des entrepôts, montre quant à lui des "bouteilles d'alcool avec des bestioles à l'intérieur" mais aussi un sac de peluches destinés à des enfants qui ne respectent pas les normes. "Le jouet peut prendre feu ou des petits morceaux peuvent être ingérés", ajoute-t-il.

Dans cet entrepôt, on trouve des contrefaçons qui seront forcément incinérées mais aussi des produits tout à fait licites. "Quand vous revenez d'un pays tiers, vous avez une franchise de 430 euros. En dessous, vous n'êtes pas obligés de déclarer. Mais si vous dépassez, vous devez déclarer et payer les droits et taxes afférents", explique Yannick N'Guyen. Mais lorsque certains voyageurs, pris sur le fait, ne souhaitent pas payer, ces objets sont alors confisqués. Certains produits restent également stockés en cas de procédure judiciaire, car ce sont des pièces à conviction.



Des enchères pour les objets abandonnés

Pour saisir tout cela, les douaniers ont des méthodes de repérage qui ne consiste pas seulement à compter le nombre ou la taille des bagages d'un voyageur. "Sur un filtre douanier, on va avoir 50.000 personnes qui vont arriver sur l'espace de trois ou quatre heures. C'est vrai qu'il est difficile de faire des analyses en amont. Mais effectivement, il y a certains critères qui nous permettent de cibler plus efficacement les personnes", précise Isabelle Boustani-Dignocourt sans en dire plus sur ces contrôles pour des raisons évidentes.



Ce qui est certain, c'est que l'imagination n'a aucune limite, malgré la convention de Washington signée en faveur de la faune et la flore. "Les saisies les plus insolites finissent rarement dans les entrepôts. On a retrouvé par exemple un petit singe bonobo dans la valise d'un couple qui revenait d'Afrique", affirme Isabelle Boustani-Dignocourt. Face à certaines découvertes totalement aberrantes, les douaniers ont intérêt à avoir le cœur bien accroché. Il leur arrive par exemple de tomber sur de la viande de singe ou d'antilope. "En général, toutes les viandes amenées dans les valises sont destinées à être consommées dans un cadre familial, ou plus rarement dans un cadre commercial", ajoute la responsable.



Concernant les objets conformes qui sont saisis parce que les voyageurs ne veulent pas payer de taxe, ils sont automatiquement revendus au profit du Trésor public. Deux ventes aux enchères publiques ont lieu chaque année à Roissy. Tout le reste, les contrefaçons, les produits dangereux, finit par être détruit. En 2015, 162 tonnes de marchandises ont été détruites.

La rédaction vous recommande Roissy-Charles-de-Gaulle : les curieuses saisies de la douane à l'aéroport