publié le 30/05/2017 à 06:39

C'est une première en Europe. Les douaniers de Roissy ont saisi en janvier dernier 350.000 comprimés de Captagon, pour un poids total de 137 kilos (entre 1,5 et 2,5 millions d'euros à la revente en gros). Communément appelé la "drogue des jihadistes", le Captagon est particulièrement prisé par les terroristes, il s'agit de puissantes amphétamines qui annihilent l'empathie et développent les capacités mentales et physiques. Elle est également consommée pour son usage récréatif dans les pays du Moyen-Orient.



Selon cette information RTL, les 350.000 comprimés saisis par les douanes de Roissy, étaient cachés dans le double fond de deux énormes pièces industrielles en métal. Les douaniers, intrigués par l'envoi de ces deux pièces par le fret, ont mis près de quatre heures avant de découvrir la drogue. Ces pièces venaient du Liban et étaient à destination de l'Arabie Saoudite. Pour l'heure, les enquêteurs se demandent si le Captagon a été produit au Liban, dans les usines régulièrement utilisées par les trafiquants, ou bien en Syrie, où Daech a pris le contrôle de nombreux laboratoires.