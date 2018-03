"Ridygo", l'application de covoiturage de proximité

publié le 30/06/2016 à 07:37

Le covoiturage se fait surtout aujourd'hui sur des grands trajets (300 kilomètres en moyenne). Là ça se passe en ville, sur des petites distances. L'application s'appelle Ridygo. Il suffit que s'inscrivent des conducteurs, qui font en voiture un trajet quotidien et qui sont prêts à emmener des gens qui n'ont pas de voiture et qui cherchent du covoiturage. Ensuite c'est un logiciel, un algorithme super-intelligent, qui fait tout le travail. D'abord il suit les conducteurs par GPS pendant quelques temps. Il apprend à les connaitre et leurs déplacements, pas besoin de lui indiquer. Quand il repère que quelqu'un fait tous les jours le même parcours, il le met en rapport avec une personne qu'il pourrait emmener. Il envoie des SMS aux deux. S'ils sont d'accord, il leur donne une heure et un point de rendez-vous. Cela coûte 10 centimes le kilomètre.



Ce sont deux jeunes ingénieurs informatiques qui ont mis au point Rydigo. Ils vont la lancer auprès du grand public sur la Côte d'Azur dans quinze jours et, si tout va bien, dans toute la France l'an prochain. En plus de mettre en relation conducteurs et piétons, ils vont indiquer aussi si une partie du trajet peut se faire en transport en commun. L'application va donc croiser des milliers de données, des horaires de bus, de train pour proposer le trajet le plus court et le plus écologique. Il y en déjà une dans le même esprit qui s'appelle Karos.