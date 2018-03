Richard Ferrand peut-il tenir ?

publié le 30/05/2017 à 21:01

Dans un article publié par Le Monte, ce mardi 30 mai, le ministre de la Cohésion des territoires est accusé de pratiquer depuis vingt ans "un mélange des genres assumé entre politique et affaires, intérêts publics et privés". Le ministre de la Cohésion des territoires "réfute et condamne tous les soupçons" de l'enquête du journal Le Monde. "Sous couvert de présentation objective de situations, cet article fait des amalgames et laisse place à tous les sous-entendus sans jamais rien démontrer", a dénoncé le principal intéressé dans un communiqué.



Celui-ci est déjà dans l’œil du cyclone depuis les premières révélations du Canard enchaîné. Cet ex-socialiste et rallié de la première heure à Emmanuel Macron est notamment pointé du doigt pour une location immobilière des Mutuelles de Bretagne impliquant sa compagne. Il est soupçonné d’avoir favorisé la SCI de sa compagne dans la location de bureaux pour les Mutuelles de Bretagne qu’il dirigeait au moment de la transaction, en 2011.

On refait le monde avec :

- Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match

- Alexandre Malafaye, fondateur du Think Tank Synopia

- Gérard Miller, psychanalyste

- Alain Duhamel, éditorialiste