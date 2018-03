publié le 31/12/2016 à 18:20

Finis les réveillons alcoolisés avec ses amis. Il est maintenant possible de passer un Nouvel An entouré d'inconnus. Le site "Excuse MyParty" met en relation les organisateurs de soirées et les jeunes fêtards. Le principe est simple : un "ambianceur" prête son appartement et met son événement en ligne. Les internautes du site peuvent ensuite se joindre à sa soirée. Pour s'incruster, trois conditions à remplir : être cool, ouvert d'esprit, et respecter les lieux.



Certains en profitent même pour s'inscrire à plusieurs événements : "Le soir du Nouvel An, on a beaucoup de soirées organisées. Mais il y a aussi pas mal d'annulations", explique Lucien, au micro de RTL. Avec ses amis, ils s'inviteront dans plusieurs fêtes. "C'est essentiellement pour rencontrer de nouvelles personnes, ajoute-t-il. Quand ça se passe chez des particuliers, il y a souvent une contribution, que ce soit de l'argent ou de l'alcool, mais parfois il faut juste ramener son sourire."

Une dizaine de "party" ont lieu à Paris ce soir, dont celle de Déborah à Barbès. Cette jeune chef d'entreprise parisienne va accueillir plus de 250 personnes dans un bar du Xe arrondissement de la capitale. En grande habituée de ces soirées, elle va mêler ses amis, les gens du quartier et les internautes d'"Excuse MyParty".