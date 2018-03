Retour des enfants du djihad : comment les prendre en charge ?

publié le 28/12/2017 à 12:19

Daesh est affaibli et des djihadistes ont fuit... certains se sont rendus et d'autres ont été arrêtés... le plus souvent accompagnés de leur famille, et donc de leurs enfants. On dénombre 70 djihadistes francophones détenus par les autorités irakiennes à Bagdad. Cinq enfants, dont un orphelin, comptent également parmi les prisonniers. Le consul de France à Bagdad a négocié avec l'Iraqi Counter Terrorism Service (ICTS) pour que les quatre enfants de Mélina B., originaire de Seine-et-Marne, et le jeune orphelin, âgé d'environ 3 ans, dont les parents sont morts soient rapatriés. La Croix-Rouge internationale s'est occupée du transfert vers la France.



Concernant les enfants, une soixantaine d'enfants sont revenus dans notre pays. On parle en revanche de 400 à 500 mineurs encore présents ou tués sur place en Irak et Syrie.



Une association française a déposé une plainte contre Apple pour l'"obsolescence programmée" de ses iPhone, après que le géant américain a récemment admis ralentir volontairement ses anciens modèles de smartphones, selon un communiqué publié mercredi.

La plainte, déposée ce mercredi auprès du procureur de la République à Paris par l'association Halte à l'obsolescence programmée (Hop), vise également le chef de "tromperie". Dans sa plainte transmise à la presse, Hop estime qu'Apple, à travers les mises à jour des iPhone, en réduit volontairement les performances et la durée de vie, afin d'en accélérer le remplacement.



"Apple a mis en place une stratégie globale d'obsolescence programmée en vue d'augmenter ses ventes", dit l'association.



Elle considère donc qu'Apple est susceptible d'être poursuivi pour l'ensemble des iPhone vendus en France depuis la promulgation de la loi du 17 août 2015, qui a introduit le délit d'obsolescence programmée dans le droit français.



La semaine passée, le groupe américain, qui commercialise chaque année un nouveau modèle de son téléphone vedette, avait révélé qu'il bridait volontairement les performances du téléphone après un certain temps dans le but "de prolonger la durée de vie" de celui-ci.



Une enquête vient également d'être ouverte contre les cartouches d'encre du fabricant Epson.



