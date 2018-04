Restos du cœur : la présence d'enfants "est de plus en plus importante", note Patrice Blanc

et Yves Calvi

publié le 03/04/2018 à 08:59

"Les Restos du cœur fonctionnent maintenant toute l'année", note Patrice Blanc, président de l'association fondée par Coluche en 1985. Il dresse sur RTL un "bilan contrasté" de la campagne 2017-2018, avec "une très forte augmentation du nombre de personnes accueillies" en été, près de 560.000 en 2017. 900.000 personnes ont été accueillies en hiver, un chiffre stable.



Au total, ce sont près de 140 millions de repas qui ont été distribués l'an dernier. Patrice Blanc observe que la présence des enfants est "de plus en plus importante" chaque année. Il rappelle que les Restos du cœur ont besoin de bénévoles, de marchandises et d'argent. Sur ce dernier point, il félicite les donateurs qui sont "extrêmement fidèles".

Le président des Restos du coeur a également fait part de sa "grande inquiétude" quant à l'avenir du fond européen d'aide aux démunis. 15 millions d'Européens en bénéficient. Le gouvernement français "s'est engagé à le défendre", mais il n'y a "aucune certitude sur son avenir".