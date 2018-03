publié le 31/10/2017 à 07:01

Les utilisateurs du RER A vont devoir s'adapter... Depuis lundi 30 octobre au soir, la ligne la plus fréquentée d'Europe est coupée dans les deux directions entre les gares de la Défense Grande Arche et d'Auber à Paris. L'interruption fait suite à une fuite d'eau boueuse a indiqué la société des transports franciliens dans un communiqué.



Mais alors, comment faire si vous vous trouvez dans cette zone ou si vous devez vous y rendre ? Les voyageurs se rabattent essentiellement sur les lignes de métro qui ont été spécialement renforcées. C'est le cas pour la ligne 1, qui relie La Défense à Vincennes, mais aussi pour la ligne 2, 6, 9, et 14. Des bus de substitution ont également été mis en place entre Étoile et La Défense.

Il faudra peut-être prendre son mal en patience alors que la RATP n'est pas encore en capacité d'annoncer un retour à la normale sur cette ligne.



Renfort d'offre le 31/10 matin: Lignes 1, 2, 6, 9, 14 renforcées + bus de substitution entre Etoile & La Défense. #RERA — RER A (@RER_A) 31 octobre 2017

305 millions de voyageurs par an

La société explique que l'incident majeur est "lié à des travaux sur le chantier SNCF d'Eole (RER E) Porte-Maillot". "Compte tenu de l'ampleur des réparations à effectuer, le trafic entre La Défense et Auber ne pourra pas reprendre mardi matin à l'ouverture du réseau", a ajouté la RATP. Le projet Eole doit renforcer les liaisons vers l'ouest de la capitale, en reliant Paris à Nanterre (Hauts-de-Seine) et Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Environ "120 agents sont mobilisés sur le terrain pour informer et diriger les voyageurs", a indiqué lundi le porte-parole de la RATP. Le RER A transporte plus de 305 millions de voyageurs par an. Il a connu une hausse de fréquentation de 20% en 10 ans.