et AFP

publié le 30/08/2016 à 07:30

La rentrée scolaire n'aura lieu que le 1er septembre, mais elle fait déjà l'objet de vives tensions. Le SNES-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré), premier syndicat du secondaire, appelle à une grève dans les collèges, au sein d'une intersyndicale regroupant la CGT, FO et Sud. L'objectif de la mobilisation est de protester contre la réforme du collège et les conditions de la rentrée.



Dès le 31 août, le jour de la prérentrée, les enseignants sont incités à organiser des assemblées générales afin de faire remonter les problèmes qu'ils rencontrent. Lors d'une conférence de presse, Frédérique Rolet la secrétaire générale du syndicat a pointé "une espèce d'incertitude qui plane autour de cette rentrée. Pendant sa rencontre avec les journalistes, lundi 29 août, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem a tenu à relativiser la grogne. "Des réticences véritables, il y en a dans 5 à 10% des collèges, mais elles sont en réalité levées progressivement (...) Cette réforme sera une réalité dans tous les collèges", a expliqué la ministre, terminant par ce constat, "je vis cette rentrée comme une bonne rentrée, une rentrée apaisée."

Interdisciplinarité et lassitude

L'un des principaux griefs fait à la réforme des collèges est l'introduction de l'interdisciplinarité. En clair, l'enseignement de plusieurs disciplines au sein d'un même cours. Si cette pratique existait déjà à la marge, ses détracteurs y voient l'affaiblissement des matières traditionnelles. Mais au-delà de la réforme, c'est aussi un certain découragement qui gagne une partie du corps enseignant.

Pendant sa conférence de presse, Frédérique Rolet a ainsi déploré "un état d'esprit des enseignants marqué par beaucoup de lassitude devant l'empilement des réformes". La secrétaire générale regrette "un sentiment de gâchis", alors que sonne la dernière rentrée du gouvernent. "La dégradation des conditions de travail dans le second degré (...), le mépris pour la profession, manifeste dans l'épisode de la réforme du collège, n'ont fait qu’accroître l'éloignement entre la profession et le gouvernement", explique le SNES-FSU dans un communiqué.