et Julien Absalon

publié le 31/08/2016 à 20:47

À la veille de la rentrée des classes, Jack Lang livre déjà ses premières appréciations. Invité de RTL, mercredi 31 août, l'ancien ministre de l'Éducation et de la Culture publie un véritable réquisitoire (De Jack Lang aux éditions Kero) contre le bilan éducatif de ces dernières années en France. "Le livre est très sévère à l'égard de la période Sarkozy-Darcos qui a été un désastre : destruction de 150.000 emplois, suppression de la formation des maîtres. Le livre est très critique aussi sur la période Peillon-Hamon qui a mené des réformes incertaines et souvent chaotiques", avance-t-il en préambule. De bons points sont en revanche distribués au gouvernement actuel. "Depuis l'arrivée de Manuel Valls et de Najat Vallaud-Belkacem, les choses vont beaucoup mieux", assure-t-il.



Sous l'impulsion de ce tandem, cette rentrée 2016 signe l'entrée en vigueur de la très contestée réforme du collège qui motive déjà un appel à la grève des professeurs pour le 8 septembre prochain. "L'architecture générale de la réforme est bonne", estime néanmoins Jack Lang qui "approuve" le projet dans son ensemble.

À la défense des langues vivantes

En revanche, Jack Lang "persiste à être hostile à la décision de détruire les classes européennes". Ces sections dans lesquelles les élèves pouvaient apprendre des langues vivantes de manière renforcée et assister à des cours d'autres matières dispensés en anglais ou une autre langue. Également hostile à la "quasi suppression des classes bilangue", proposées à partir de la sixième, Jack Lang déplore aussi l'abandon des options latin et grec, reléguées dans des enseignements pratiques interdisciplinaires. "C'est une erreur de fond. L'idée, qu'au nom de la démocratisation, on casserait une filière d'excellence, serait un très mauvais raisonnement".

Le président de l'Institut du monde arabe considère ainsi que cette décision contribue à un certain nivellement par le bas. "Toutes les expériences culturelles et éducatives prouvent que c'est en visant haut qu'on atteint large", poursuit Jack Lang, rappelant qu'il ne faut pas "confondre élitisme et excellence". "L'excellence linguistique, en mathématiques, dans la langue française, c'est une ambition qui doit être commune", ajoute-t-il tout en accordant "largement la moyenne" à Najat Vallaud-Belkacem.