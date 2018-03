publié le 28/08/2017 à 06:31

2.403,64 euros. C'est, en moyenne, ce que les étudiants devront débourser pour cette rentrée 2017 selon la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE). Soit une augmentation de 1,86 % depuis l'an passé. La FAGE relève une différence entre les étudiants d'Île-de-France, qui dépenseront environ 2.616,25 euros, et ceux de régions, qui débourseront en 2.329,35 euros.





Le premier syndicat étudiant dévoile son indicateur du coût de la rentrée tous les ans depuis 15 ans. Ce chiffre concerne les étudiants qui entrent en première année de licence à l'université, sans double inscription, non boursiers et ne vivant plus chez leurs parents. Il se divise en deux parties : les frais de la vie courante, du loyer aux vêtements en passant par les loisirs, et les frais spécifiques à la rentrée universitaire (inscription, cotisation au Régime de Sécurité Sociale Étudiant, frais d'agence, etc.).

Pour cette rentrée 2017, les frais de la vie courante s'élèveront en moyenne à 1140,85 euros par mois, soit une augmentation de 1,40 %. Les frais de rentrée, quant à eux, atteignent 1262,80 euros, soit une augmentation de 2,36 %. La FAGE détaille les raisons de ces augmentations. Selon le syndicat, les frais de vie courante augmentent en raison de l'augmentation des loyers, plus chers de 1,87 % au niveau national, ainsi que par l'augmentation du prix des produits d'alimentation. Les frais de rentrée, quant à eux, sont plus importants en raison de l'explosion des frais de complémentaire santé (8,73 % d'augmentation) et d'assurance logement (4,61 % d'augmentation).