et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/08/2017 à 07:10

Quatre jours ou quatre jours et demi. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron et l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale, les communes ont dorénavant la possibilité de choisir leur rythme scolaire, réforme particulièrement critiquée sous le quinquennat de François Hollande.



Une flexibilité qui devrait satisfaire le plus grand monde. Mais encore faudrait-il que l'administration y mette du sien. Si certaines communes ont en effet fait le choix de repasser à quatre jours, la situation est à l'heure actuelle bloquée par l'Éducation nationale. Une situation ubuesque alors que les écoliers retrouveront le chemin des classes lundi 4 septembre.

À six jours de la rentrée, certains écoliers ne savent donc toujours pas sur quel rythme ils vont travailler durant cette nouvelle année scolaire. C'est le cas à Domfaing, dans les Vosges par exemple. "On nous pose la question mais on répond qu'on ne sait rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? L'inspecteur, vers le 15 juillet, a répondu qu'il fallait que l'Éducation nationale se réunisse courant octobre pour donner leur décision", déplore le maire de la commune Jacques Ansel.

Les sept communes rurales qui dépendent de cette école ont toutes demandé à repasser à quatre jours. Mais pour cela, il faudrait réussir à trouver un arrangement avec les bus scolaires pour convaincre l'Éducation nationale. Une situation qui agace particulièrement certains parents d'élève. "Pour les parents qui travaillent, ça va encore être un sacré binz. Mais malheureusement on a pas le choix et on va être obligé de s'adapter", s'énerve une mère de famille.