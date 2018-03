publié le 27/09/2017 à 17:54

Ils demeurent minoritaires mais sont en hausse. Les comportements religieux qui perturbent le bon fonctionnement des entreprises et transgressent les règles légales sont en augmentation. Si les "cas conflictuels" restent minoritaires, ils représentent 7,5% de l'ensemble des faits recensés en 2017 contre 6,7% en 2016. Ceux qui nécessitent l'intervention d'un manager représentent "16%" du total contre "14%" en 2016 et "12%" en 2015, tandis qu'un manager sur cinq est confronté à des "difficultés".



Ces chiffres sont tirés de l'enquête menée par l'institut Randstad et l'Observatoire du fait religieux en entreprise (OFRE). "Quantitativement marginaux, ces faits sont qualitativement très importants car ils polluent le bon fonctionnement de l'entreprise", explique à Lionel Honoré, directeur de l'OFRE.

Il cite notamment le "refus de travailler avec une femme ou sous ses ordres", "de réaliser certaines tâches ou de respecter les ordres du manager", de "travailler avec des personnes ayant une autre religion", la "contestation des horaires de travail eu égard à la prière" mais aussi "le prosélytisme".

L'islam, la religion la plus concernée

Si toutes les religions sont concernées, l'islam demeure en première ligne, selon l'étude publiée pour la cinquième année consécutive.



Quant aux entreprises, elles sont situées majoritairement dans des "zones urbaines densément peuplées, plus appauvries et marquées par une diversité religieuse". Côté secteurs économiques, le "bâtiment", le "transport" et la "grande distribution", sont les plus touchés.



Un cadre juridique encore méconnu

Le cadre juridique concernant la liberté religieuse en entreprise a été précisé en 2016 par la loi travail qui autorise les entreprises à fixer les règles dans le règlement intérieur, ainsi que par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui permet aux entreprises d'imposer, sous conditions, une neutralité religieuse à leurs salariés. Cependant, explique Lionel Honoré, "ce cadre n'ayant que quelques mois d'existence, trop peu d'entreprises s'en sont saisi pour le moment".



Plus généralement, selon cette enquête, l'observation "quantitative" du fait religieux en entreprise ne progresse globalement pas, avec 65% des salariés qui déclarent observer occasionnellement ou régulièrement des faits religieux au travail, un chiffre stable par rapport à 2016.



L'enquête a été réalisée entre avril et juin 2017, auprès de 1.397 répondants cadres et managers par le biais d'un questionnaire administré en ligne. 63% des répondants exercent une responsabilité managériale au sein d'une équipe pouvant aller de 3 à 250 personnes. Pratiquants ou non, les répondants sont catholiques (49%), protestants (3%), juifs (2%), musulmans (8%), bouddhistes (1%), athées (27%) ou agnostiques (11%).