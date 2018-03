publié le 30/09/2017 à 16:20

Dimanche 1er octobre, les 7,5 millions de Catalans sont appelés aux urnes pour se prononcer sur l'indépendance de l'autonomie catalane. Ces derniers sont appelés à voter par le pouvoir de Catalogne, mais pas par le pouvoir central espagnol, qui conteste la tenue de ce vote d'autodétermination qu'il a déclaré illégal. Pour apporter leur soutien aux Catalans dont ils sont frontaliers, les maires des Pyrénées-Orientales ont adressé une lettre de soutien à leurs homologues. Dans une déclaration commune regroupant notamment la CGT, la CNT, EELV, le MRAP, NPA et Solidaires, les signataires "protestent fermement contre les dangereuses et croissantes menaces répressives du gouvernement espagnol".



"Sans prendre parti dans le débat, en tant que maires, on veut marquer notre gratitude, notre attachement aux maires du Sud", a déclaré Guy Ilary, maire de Tautavel et président de l'association des maires des Pyrénées-Orientales. "Notre soutien au référendum ne consiste pas à se positionner pour ou contre un processus indépendantiste. Il s'agit d'un soutien qui veut surtout mettre en avant que le droit à l'autodétermination est un droit légitime des peuples", affirme l'association.

Le scrutin approchant, le pouvoir central espagnol a fait en sorte d'empêcher sa tenue en menant des arrestations à Barcelone et dans ses environs. Madrid a également menacé les maires catalans de poursuites judiciaires dans le cas où ces derniers participeraient d'une manière ou d'une autre au déroulement du référendum.

> 3 questions pour comprendre la polémique en Catalogne Crédit Image : LLUIS GENE / AFP | Crédit Média : RTLnet | Date : 29/09/2017