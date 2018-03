publié le 29/11/2017 à 07:43

Un projet vide. C'est en substance ce que Valérie Sipahimalani dénonce aujourd'hui. Elle rappelle que "le redoublement n'est pas interdit par la loi de 2013, mais qu'il doit seulement être exceptionnel. Et ça, la nouvelle loi ne va pas le modifier". C'est au niveau du terme exceptionnel que la nuance sera faite. Le terme ne se limitera plus à des conditions particulières telles qu'une longue période d'arrêt maladie, l'échec au bac, ou encore le bon vouloir des parents : "Les profs ne pouvaient jamais le proposer à la famille. On avait juste le droit d'écouter leur avis".



Une mesure qui ne semble pas aller assez loin pour Valérie Sipahimalani cependant : "On nous donne le pouvoir d'informer, de le suggérer en conseil de classe, mais si la famille refuse, il n'y aura pas de redoublement". De plus, le redoublement ne pourra être proposé en fin d'année scolaire sans la mise en place d'un dispositif d'aide aux élèves en difficulté au préalable.

Le redoublement forcé ne sera donc pas rétabli. De toute façon, la secrétaire générale du SNES n'est pas adepte de cette solution : "Après un redoublement, on remarque une amélioration, mais la différence ne se fait plus ressentir les années suivantes. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'il faut, c'est donner un coup de main aux élèves au fil de l'année. Mais on n'a pas souvent les moyens de le faire".