Radars de vitesse : des sociétés privées vont effectuer des contrôles

publié le 24/02/2017 à 17:05

L'expérimentation commence ce vendredi 24 février en Normandie. Des sociétés privées vont être habilitées à conduire des voitures banalisées équipées de radars embarqués. Auparavant, ces véhicules étaient toujours conduits par des gendarmes. Une opération qui pourrait rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'État mais qui est dénoncées comme étant une course aux procès-verbaux par l'associations 40 millions d'automobilistes.





La seule tâche du salarié dans la voiture sera de conduire, il travaillera 8 heures par jour. Le reste est automatisé. Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe a présenté le véhicule et ses équipements à Evreux, le 24 février. "Ces voitures appartiennent à l'État et quand elles ont fini leur mission, elles regagnent le commissariat ou la brigade de gendarmerie", a-t-il précisé.

Six voitures de ce type vont désormais sillonner les routes normandes. Aucune verbalisation n'aura lieu durant la période de test, qui courra jusqu'en septembre. Après cette date, en revanche, elles devraient "contribuer à faire baisser la mortalité sur les routes", comme l'explique le délégué interministériel.