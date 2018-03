publié le 30/05/2016 à 07:00

Il nous est transmis par nos parents et il nous suivra tout au long de notre vie... De qui parle-t-on ? De notre nom de famille bien sûr ! Du plus classique (Mr Dupont, Mme Martin) au plus insolite, cet héritage a parfois un impact positif ou négatif dans notre existence … Quelle histoire se cache derrière les noms de famille ? Que disent-ils de nous ? Quels sont les noms les plus difficiles à porter ? Quels noms propres ont donné naissance à des noms communs que nous utilisons dans le langage courant ?

Notre invitée

Marie-Odile Mergnac, auteur, historienne et généalogiste, auteur de "L'Atlas des noms de famille" (Archives et culture)

"L'Atlas des noms de famille" par Marie-Odile Mergnac

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr ou ici.Vous pouvez laisser vos coordonnées et votre message sur RTL.fr



Sujet à venir

Mardi : Chirurgie esthétique : la fin d'un tabou ?