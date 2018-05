Que révèlent nos fantasmes ?

publié le 11/05/2018 à 07:00

Certains sont classiques, d'autres plus atypiques, on en a parfois honte, on aimerait en réaliser quelques uns : les fantasmes font partie intégrante de la vie sexuelle. S'ils s'invitent dans notre imaginaire, c'est qu'ils expriment quelque chose de nous, bien qu'ils ne soient pas à traduire littéralement. Quelle est leur fonction ? Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes fantasmes ? Évoluent-il avec le temps ? Que disent-ils de nous ? Peut-on tout confier à son conjoint ? Est-il bon de les mettre en pratique ?



Invités

- Sophie Cadalen, psychanalyste et auteure de Je fantasme donc je suis ! (Editions Eyrolles)

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, auteur de Rêves de femmes: ce que vos fantasmes disent de vous (Editions Leduc.s)

Je fantasme donc je suis ! (Editions Eyrolles)

Rêves de femmes ce que vos fantasmes disent de vous

