Quand l'Homme part à la rencontre des animaux sauvages

Du zébre au bison, en passant par le lion, ils nous fascinent. Les animaux sauvages émaillent nos rêves d'aventuriers. Malheureusement, d'après la dernière édition de la liste rouge mondiale, sur 79837 espèces étudiées, près de 23250 sont classées menacées. Nos deux invités du jour travaillent chacun à la préservation de la faune sauvage et ils vont vous raconter les histoires extraordinaires qu'ils vivent aux côtés des félins, éléphants, girafes et autres animaux dont on ignore même l'existence !



Nos invitées

Norin Chai, spécialiste européen en médecine zoologique, vétérinaire en chef et directeur-adjoint de la Ménagerie du zoo du Jardin des Plantes, auteur de "Jungle Doctor" (Ed. Larousse)

"Jungle Doctor" par Norin Chai

Perrine Crosmary, spécialiste de la faune sauvage

