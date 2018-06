Qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise ?

publié le 04/06/2018 à 07:00

L'injonction au lâcher-prise est très présente via la tendance au développement personnel. Accepter le changement, pactiser avec nos limites, avoir confiance en la vie et en nous : sur le papier, ça parait simple. Et pourtant... Notre résistance est tenace et opère bien souvent depuis la plus tendre enfance. Pourquoi est-ce si difficile de renoncer à vouloir tout contrôler ? Quels obstacles intérieurs se dressent devant nous ? De quelle façon mettre fin à nos croyances limitantes ? Comment réussir enfin à lâcher prise ?



Invitées

- Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine, partenaire de l’émission

- Cécile Neuville, psychologue experte en psychologie positive, fondatrice du Réseau des Maisons du bien-être et du Centre de Formation ZenPro, auteure de Apprendre à lâcher-prise (Editions Leduc) et 5 minutes par jour pour lâcher-prise ! (Leduc)

Psychologies Magazine

Apprendre à lâcher-prise (Editions Leduc)

5 minutes par jour pour lâcher-prise ! (Leduc)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).