publié le 31/12/2016 à 16:48

Plusieurs régions de France se sont réveillées avec un thermomètre affichant des températures négatives, en particulier dans la moitié nord de la France, ce samedi 31 décembre. Est-on à l'aube d'un épisode de grand froid ? Possible. D'après Météo France, un "grand froid" est "un épisode d'au moins deux jours de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée."

Les préfectures des départements de la Marne, de la Haute-Marne, de la Somme, la Seine-Maritime ou encore de la Moselle ont par exemple déclenché le dispositif en cette fin décembre. D'autres pourraient suivre dans les heures qui viennent.



Depuis 2008, la décision est prise au niveau départemental. Les préfets s'appuient à la fois sur les températures annoncées par Météo France ainsi que sur les températures ressenties (vent et humidité compris).

Trois seuils d'alerte

Mis en place en fonction de la température relevée par Météo France, le Plan grand froid regroupe un ensemble de mesures qui vise à informer, mais aussi protéger la population des effets du froid. Comme les vigilances aux orages ou aux pluies cette fois déclenchées par Météo France, trois seuils d'alerte existent : le niveau 1, dit "temps froid", le niveau 2, dit "grand froid" et le niveau 3, dit "froid extrême". Ce dernier reste exceptionnel.

Le niveau 1 est déclenché quand les températures sont négatives le jour et descendent entre -5 et -10 degrés la nuit. C'est le cas du département de la Somme, qui a décrété le plan grand froid au niveau 1 mercredi 28 décembre. Le niveau 2 est activé lorsque les températures ressenties sont négatives en journée et se situent entre -11 degrés et -17 degrés la nuit. C'est ce niveau qui est actif dans plusieurs départements, comme l'Oise.



Quant au niveau 3, il est déclenché lorsque les températures descendent en dessous de la barre des -18 degrés.

Centres d'hébergements d'urgence, maraudes, 115... Des moyens déployés

Dès le premier niveau, des places dans des centres d'hébergements d'urgence sont mises à disposition des personnes en manque de ressource et pour les sans-abris. Les maraudes (camionnettes avec chauffeur, infirmier, travailleur social) et les associations, comme la Croix rouge, sont plus présentes et le Samu social renforce ses effectifs au 115 (numéro à appeler en cas d'urgence).



Si le niveau 3 est déclenché, le dispositif reste alors le même mais d'avantage de places d'urgence sont ouvertes et les services de police ainsi que la gendarmerie viennent renforcer les équipes de maraude déjà présentes. Le niveau 3 est uniquement activé en cas de froid extrême, lorsque les températures passent sous la barre des -18 degrés. Des hôpitaux et des bâtiments publics, tels que les gymnases, salles communales, anciennes casernes inoccupées, peuvent alors être mis à disposition du public.