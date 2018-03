publié le 27/10/2017 à 06:45

"Des écoulements de sang épisodiques au niveau du visage et des paumes de mains sans lésions apparentes". Une jeune fille de 21 ans présentait ces symptômes depuis trois ans lorsqu'elle a été admise dans un hôpital italien. Roberto Maglie et Marzia Caproni, les deux médecins chargés d'étudier ce "cas clinique", ont finalement conclu que leur patiente souffrait d'une maladie rarissime : l'hématidrose.





"Il n'y avait pas de cause évidente expliquant l'apparition de ces symptômes, qui pouvaient apparaître aussi bien lors du sommeil que pendant les activités sportives", expliquent les deux médecins dans leur article publié dans le Canadian Medical Association Journal le 23 octobre dernier.

"Embarrassée par ces saignements, notre patiente avait fini par s'isoler socialement, elle a également indiqué que ces symptômes semblaient liés à des épisodes de dépressions ou d'anxiété".

Des causes mystérieuses

L'hématidrose est une maladie très rare, observée depuis le Moyen-Âge et décrite dans certains récits bibliques, rapporte un autre article du Canadian Medical Association Journal qui recense toute la littérature scientifique sur le sujet. Au total, 42 cas ont été recensés entre 1880 et 2017, dont 4 en 2016 et 2 en 2017.

"Dans l'historique de la recherche scientifique, il n'y a pas d'explication concernant la source des saignements de l'hématidrose", écrivent les docteurs Maglie et Caproni. Une hypothèse existe, mais n'a jamais été démontrée. Elle avance que sous l'effet d'un stress intense, les vaisseaux sanguins se contractent puis se rompent lorsqu'ils se relâchent. Le sang se déverserait alors dans les glandes responsables des sécrétions de la sueur, provoquant les saignements observés.



Mais selon les analyses de Roberto Maglie et Marzia Caproni, "les saignements ont aussi été observés dans des zones où ne se trouvent aucune glande sudoripare (les glandes responsable de la sueur)". Les deux médecins concluent en expliquant qu'ils ne sont pas parvenus à stopper les saignements, mais qu'ils ont réussi à les diminuer en administrant à la patiente du propranolol, un médicament utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.