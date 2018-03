et AFP

Les vacances en famille se sont transformées en drame. Un jeune skieur de 18 ans a trouvé la mort, lundi 26 décembre, sur les pistes de la station de Front-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Originaire de la Vienne, il s'est essayé au parcours tracé dans la perspective de la coupe du monde de freestyle qui doit se tenir du 11 au 14 janvier prochain, selon le peloton de la gendarmerie de haute montagne d'Osséja.



Emporté par sa vitesse et la difficulté de ce parcours de freestyle, constitué d'énormes bosses de la taille de maisons, le skieur a fait un saut qu'il n'a pas maîtrisé, retombant avec force sur le dos. Appelé pour un traumatisme crânien, le Samu de Perpignan a été héliporté sur la piste où la victime est décédée, sans doute en raison d'une hémorragie interne. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes de la mort tandis qu'une enquête a d'ores et déjà été ouverte.

Pas d'indication sur la dangerosité du parcours

La mère du skieur a déposé une plainte mardi 27 décembre contre la station pour "négligence". "Ces deux grosses bosses qui ont été faites en vue du championnat du monde sont normalement destinées à des professionnels. Or, là, elles sont ouvertes à tout le monde" et sans le moindre "avertissement", a-t-elle expliqué à l'AFP. "Il n'y a aucun matelas gonflable comme on peut le voir dans beaucoup de stations pour se réceptionner", a enfin ajouté la maman.