Affaire Fiona : le procès inachevé

publié le 28/11/2016 à 13:00

L'édito de Jacques Pradel



Retour sur le procès de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf, la mère et le beau-père de la petite Fiona, qui s’est achevé vendredi dernier devant la cour d’assises du Puy de Dôme à Riom.

Vendredi dernier, après 10 jours de procès, l’avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté des deux tiers contre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf devant les assises du Puy-de-Dôme.

Dans la soirée, le verdict est un coup de théâtre ! Les assises du Puy-de-Dôme condamnent la mère de Fiona à cinq ans de prison et son ex-compagnon, seul reconnu coupable des coups mortels, à 20 ans de réclusion criminelle.



Contre toute attente, Cécile Bourgeon n'a été condamnée que pour quatre délits, notamment "non-assistance à personne en danger" et "dénonciation de crime imaginaire" pour avoir monté le scénario de sa disparition dans un parc de Clermont-Ferrand, le 12 mai 2013. Elle s'est toutefois vu infliger un retrait total de l'autorité parentale pour ses deux autres enfants.



La cour a estimé qu'"il n'y avait contre elle qu'un seul élément à charge : la parole tardive et variable de Berkane Makhlouf".



En fin de matinée on apprenait que le parquet général venait d'interjeter deux appels principaux contre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf. Cécile Bourgeon reste détenue et peut former des demandes de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.











Nos invités

Frédéric Perruche, correspondant RTL à Lyon, Stéphane Barnoin, journaliste à La Montage, Marie Grimaud, avocate au barreau de Paris, avocate de l'association Innocence en Danger, partie civile dans le procès, Renaud Portejoie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat de Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, Charles Fribourg, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat de Nicolas Chafoulais, le père biologique de Fiona, Mohamed Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat de Berkane Makhlouf, l’ex-compagnon de Cécile Bourgeon.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande L'affaire Fiona