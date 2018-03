publié le 28/09/2016 à 10:53

"Ah c’était 'le' débat, le grand 'Crunch', l'affrontement au sommet qu’attendaient des millions de téléspectateurs à travers le monde tout entier. Clinton et Trump auraient été enfoncés... si la chaîne Public-Sénat n’avait pas arraché de haute lutte l’exclusivité de ce débat entre des voraces et des coriaces, puisque comme vous le savez les écologistes sont des végétariens cannibales qui se dévorent les uns les autres", ironise Nicolas Domenach, qui note qu'ils "se déchirent toujours avec le sourire d’ailleurs". Il poursuit : "Cette confrontation devait donc être saignante justement parce qu’ils nous avaient promis un 'débat politique gentil' en jurant qu’ils 'n’avaient pas besoin de s’étriper'. Comme si on pouvait faire du tri sélectif sans balancer l’autre et ses arguments à la poubelle".



"Ce fut un débat sans débat, un débat camomille, un compost de débat", se désole le journaliste. "Je ne sais pas ce qu’ils avaient pris, nos mangeurs de carotte, mais ils étaient amortis", s'amuse-t-il. "On aurait aimé quelque empoignade salvatrice : n'est-ce pas la faute de l'une ou de l’autre si les écologistes bouffent aujourd'hui les pissenlits par la racine, alors que leurs prophéties s’imposent partout ? Non rien ! Rien, que des gentils herbivores qui jouaient comme des enfants jouent à la dînette, à 'si j’étais président de la République', ce qui ne sera quand même pas demain la veille", lance Nicolas Domenach.