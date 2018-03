publié le 30/11/2016 à 19:09

Elle avait pour but de prévenir contre les maladies sexuellement transmissibles au cours d'une relation homosexuelle. Une campagne de prévention provoque la colère d'une frange conservatrice, proche de la Manif pour tous, sur les réseaux sociaux. Pour répondre à cet emballement, auquel a notamment contribué le président du Parti chrétien démocrate Jean-Frédéric Poisson, en exigeant auprès de Manuel Valls le retrait d'une "promo adultère sur le domaine public" "pour la protection de l'enfance", une internaute a posté une campagne de prévention sur le même sujet, datant de... 1989.



"Campagne publique de 1989 pour le préservatif. #safesex. Une autre époque", écrit-elle, en insinuant que l'affiche diffusée vingt-sept ans plus tôt n'avait pas provoqué le même tollé. Le document est pourtant beaucoup plus explicite : deux hommes nus, contrairement aux affiches de 2016, se touchent, s'enlacent et s'embrassent. La légende, "Dans safer sex (sexe plus sûr, ndlr), il y a avant tout le mot sexe", accompagne l'image sponsorisée par l'Agence française de lutte contre le sida et les associations Gai Pied, Aides et Santé et plaisir gai.



Campagne publique de 1989 pour le préservatif. #safesex. Une autre époque. pic.twitter.com/fVumz2yLPU — Elsa ¿ (@Elle_sa_) 28 novembre 2016

Sur Twitter, les internautes ont été sensibles à la cause défendue par cette internaute. "Ça fait écho à ma mère qui m'a dit souffrir de constater que l'IVG était en danger, elle pensait que c'était un combat gagné", lui répond une Twittos. "Ça montre la différence de mentalité que notre époque est en train de subir. On ne va pas dans le bon sens", enchaîne une autre.



@Elle_sa_ ça montre la différence de mentalité que notre époque est entrain de subir ... On ne va pas dans le bon sens. — |__Emy__| (@emynysf) 28 novembre 2016

Près de trois décennies plus tard, les affiches ont la même ambition : encourager la prévention. "Les situations varient. Les modes de protection aussi. Sexe entre hommes : trouvez vos modes de protection sur sexosafe.fr", expliquent-elles.



Devant l'ampleur de la polémique provoquant vandalisme et réactions homophobes à la chaîne (Robert Ménard avait lui-aussi détourné l'affiche), Marisol Touraine avait pris la plume sur Twitter. "Quelques uns refusent de voir deux hommes ensemble, veulent censurer cette campagne ? Partagez-la ! Vos RT sont la plus belle réponse", a-t-elle écrit avant de signer #loveislove", popularisé après le jugement de la Cour Suprême américaine sur l'ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe.



Quelques uns refusent de voir 2 hommes ensemble, veulent censurer cette campagne ? Partagez la ! Vos RT sont la + belle réponse. #loveislove pic.twitter.com/nPfCfFxsBR — Marisol Touraine (@MarisolTouraine) 18 novembre 2016