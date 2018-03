"Les jeunes sont contre Marine Le Pen", assure Élise, une lycéenne

publié le 27/04/2017 à 23:01

"Ni Marine, ni Macron", "Ni patrie, ni patron"... À 10 jours du second tour de l'élection présidentielle, un millier de lycéens ont manifesté place de la République à Paris ce matin dire qu'ils ne voulaient aucun des deux candidats. Parallèlement, d'autres mouvements ont eu lieu devant et dans certains lycées de la capitale. Des actions qui ne visaient pas à bloquer les établissements, mais à dénoncer l'arrivée du Front national au second tour de l'élection.



"On ne voulait pas faire un mouvement qui était à l'encontre de notre lycéen", explique Élise, 16 ans, élève en 1ere au lycée Buffon dans le XVe arrondissement. "On voulait faire un mouvement qui avait beaucoup plus de sens qu'un blocus, étant donné que c'était une manifestation pacifique, pour exprimer le fait qu'on était contre Marine Le Pen et contre le Front national, contre ce passage au second tour", précise-t-elle.

Si le "ni-ni" occupe beaucoup de place dans le débat public depuis les résultats du premier tour, ce n'était pas l'objet de ces mouvements lycéens. "On ne met pas en avant le fait de voter pour Macron, tout simplement de s'abstenir ou de voter blanc. Mais vraiment on espère véhiculer que les jeunes et les lycéens en particulier sont contre Marine Le Pen. C'est vraiment une alerte pour nous. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible".

Selon Élise, le Front national est "un parti qui est contre la mixité sociale, contre l'ouverture sur le monde, contre l'Europe. Personnellement, je me sens plus citoyenne du monde et de l'Europe avant d'être citoyenne française".