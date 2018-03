publié le 27/02/2017 à 10:49

"Quelle dégelée, quelle volée de bois vert n'a-t-on vu contre Bayrou la girouette, Bayrou l'opportuniste ! Et tout cela pour le résultat inverse de celui escompté", analyse Nicolas Domenach. Le journaliste constate que le ralliement du leader du MoDem "a stoppé la chute d'Emmanuel Macron et créé une dynamique de rassemblement qui lui permet de faire le trou avec François Fillon, et plus encore avec Benoît Hamon".



"Sans doute la violence des critiques n'y est-elle pas pour rien : elles ont traduit une fébrilité, une fragilité angoissée de la gauche comme de la droite, dont les attaques ont paru déplacées", poursuit-il. "D'abord parce qu'elles n'étaient pas au niveau du geste : François Bayrou consentait à un sacrifice salvateur de son égo au profit de ses convictions centristes, et on lui reprochait de vendre son âme pour quelques circonscriptions", note Nicolas Domenach.

"La critique ne touche pas au fond et montre à quel point tapent à côté ceux qui, dans tous les camps, ne peuvent pas imaginer qu'un leader centriste choisisse le centre plutôt que des petits intérêts boutiquiers à négocier", décrypte encore le journaliste. "Plus les attaques redoublaient, et plus François Bayrou et Emmanuel Macron souriaient aux anges", dit-il.