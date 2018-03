publié le 30/01/2017 à 11:22

"Les Verts ont fait la danse du scalp jusqu’à l'aube et bu force eau de vie tant ils étaient heureux de la déroute de Manuel Valls, trop sécuritaire, trop anti écologiste, trop libéral en économie. Pour eux Valls c’était pire que Sarkozy !", explique Nicolas Domenach. "Le succès de Benoît Hamon, qui s’est repeint tout en vert, ce serait la victoire de l’écologie", poursuit-il. Sauf que son avènement signe leur défaite partisane : après Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon leur a volé ce qui restait de leur fonds de commerce, décrypte-t-il. Il ajoute : "Désormais, la candidature Jadot, c’est le Jadot de la Méduse. Le bateau prend 'l’écoleau' de partout. C’est un naufrage".



S'il reconnaît que Yannick Jadot a été désigné par les Verts pour devenir leur champion ("une élection nette et sans bavure"), Nicolas Domenach estime que l'intéressé "paie le discrédit de son parti-cule qui s’est abîmé dans les querelles sectaires et la lutte anarcho-radicale contre le libéralisme en délaissant la bataille pour l’environnement".

Désormais, "Jadot sur son rafiot rame en solitaire". Le journaliste estime que "à moins d’un miracle, le candidat écologiste, déjà pris en étau entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. sera contraint de renoncer".