publié le 30/01/2017 à 12:15

"Le dégagisme est une philosophie politique assez sommaire, très efficace, qui frappe à droite comme à gauche", constate Pascal Praud. "Le dégagisme se présente avec un slogan : 'Pousse-toi de là que je m'y mette !'", poursuit-il. "Le programme des dégagistes est assez flou, d'autant que les dégagistes ont participé à l'action de ceux qu'ils dégagent", constate encore le journaliste.



"Hamon et Macron sont d'anciens ministres. Fillon est un ancien premier ministre. Peu importe, dégage !", clame Pascal Praud, qui cite aussi Nicolas Sarkozy, François Hollande, Alain Juppé et Manuel Valls. "Le dégagisme fait fureur sous la Révolution française, de façon encore plus expéditive", fait-il remarquer.

"Mais n'oublions jamais le mot de Danton, qui est dans la charrette, qu'on conduit à l'échafaud et qui croise le regard de Robespierre : 'Robespierre tu me suis, ta maison sera rasée'", raconte le journaliste. Six mois plus tard, Robespierre était guillotiné. "Dégagera bien qui dégagera le dernier", conclut Pascal Praud sur le ton de l'ironie.