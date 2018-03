et Amélie James

publié le 28/09/2017 à 08:37

Faire la manche pour recruter du personnel. La solution peut paraître incongrue mais elle s'est pourtant révélée efficace pour un restaurateur à Breuschwickersheim, près de Strasbourg.



Giovanni Capone est gérant de La Charrue, un restaurant qui des spécialités alsaciennes. Pour épauler le personnel déjà en place, deux postes de barman et de serveur sont à pourvoir, à temps plein et en CDI. Entre Pôle Emploi et petites annonces, le gérant a multiplié les démarches pendant près de quatre mois. En vain, il n'a trouvé aucun candidat.

Alors, aux grands maux, les grands moyens. En désespoir de cause, le restaurateur s'est donc installé dans la rue, en plein centre de Strasbourg, avec une simple volonté : recruter. Avec une pancarte sur laquelle est inscrit "Nous ne faisons pas l'aumône, nous offrons un emploi", le gérant a donc ainsi abordé les passants.

La démarche n'est pas d'insulter les chômeurs. Giovanni Capone, gérant de la Charrue Partager la citation





Ses différentes manifestations "pour trouver du personnel qui a envie de bosser" ont été filmées puis publiées sur Facebook. En seulement quelques jours, les vidéos ont enregistré plus de 50.000 vues. "La démarche n'est pas d'insulter les chômeurs. Car depuis que j'ai fait cette action, le téléphone ne fait que de sonner", souligne le patron.



Les CV se multiplient et les candidatures sont désormais trop nombreuses. Puisqu'il ne pourra pas recruter tout le monde, le gérant a promis d'orienter les demandeurs vers d'autres restaurateurs qui peinent eux aussi à trouver du personnel.