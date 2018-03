publié le 26/10/2016 à 21:30

C'était un des derniers fidèles de François Hollande. Jusqu'ici, Manuel Valls apportait son soutien indéfectible au chef de l'État, même dans les moments les plus difficiles du quinquennat. Mais la sortie du livre Un président ne devrait pas dire ça, a mis à mal les relations au sein du couple exécutif. Invité de France Inter, mercredi 25 octobre, le Premier ministre a estimé que le peuple de gauche était dans un état de sidération, de consternation et de honte totale. Manuel Valls donne l'impression de retourner sa veste et de lâcher peu à peu le Président. Pourquoi Manuel Valls s'en prend-il à François Hollande ?



Patrick Chêne pense que Manuel Valls a été "heurté par sa faute originelle : être resté" dans ce gouvernement. "Je pense que quand il voit Macron avec sa liberté, ça doit être encore plus dur à vivre pour lui", juge le journaliste. "C'est une faute politique, que paye aujourd'hui Fillon, après être resté avec Sarkozy", estime-t-il. De plus, Patrick Chêne note que Manuel Valls souhaite que François Hollande "donne du sens à sa candidature", sous-entendant qu'elle n'en a pas encore.

De son côté, Jean-Luc Mano juge qu'"on ne peut pas en vouloir à un homme qui est à bout", estimant que c'est François Hollande qui manque de loyauté envers son Premier ministre. En effet, les polémistes rappellent que Manuel Valls a découvert dans Un président ne devrait pas dire ça qu'une conversation privée avec le chef de l'État avait été enregistrée, sans son accord.

On refait le monde avec :

- Ivan Rioufol

- Jean-Luc Mano

- Patrick Chêne

- Joseph Macé-Scaron